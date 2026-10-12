Дроны РФ разнесли логистический центр «Новой почты» в Николаевской области

Российские войска нанесли удар по логистическому центру украинской компании «Новая почта» в Николаевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, объект расположен в населённом пункте Терновка и использовался для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения Вооружённых сил Украины.

«Сегодня днём ВС РФ продолжено нанесение ударов БПЛА по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину», —доложили в Минобороны.

Так, в Терновке под удар попал логистический центр «Новая почта», а два судна с военными грузами так и не дошли до Одессы и Николаева.