Дроны РФ разнесли логистический центр «Новой почты» в Николаевской области
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Российские войска нанесли удар по логистическому центру украинской компании «Новая почта» в Николаевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, объект расположен в населённом пункте Терновка и использовался для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения Вооружённых сил Украины.
«Сегодня днём ВС РФ продолжено нанесение ударов БПЛА по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину», —доложили в Минобороны.
Так, в Терновке под удар попал логистический центр «Новая почта», а два судна с военными грузами так и не дошли до Одессы и Николаева.
Ранее в Минобороны РФ также сообщили, что подразделения российской группировки войск «Север» ведут бои за несколько населённых пунктов в Харьковской области. Кроме того, российские военные нанесли удары по четырём локомотивам, которые использовались для обеспечения Вооружённых сил Украины.
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