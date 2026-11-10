Украинские компании массово переносят оборудование и IT-системы из Киева в западные области страны и за границу из соображений безопасности. Вместе с цифровой инфраструктурой за рубеж уходят и инвестиции, пишет «Экономическая правда».

По оценкам издания, на Украине работают от 30 дата-центров. На фоне повреждений инфраструктуры отрасль переживает крупнейший кризис за свою историю.

«Киев стремительно пустеет с точки зрения физического присутствия цифровой инфраструктуры. Миграция из дата-центров столицы происходит лавинообразно», — рассказал один из собеседников издания.

По его словам, клиенты уже вывезли оборудование или продолжают его перевозить. В результате столичные площадки стоят полупустыми, отдельные дата-центры опустели на две трети или полностью.

Один из участников рынка сообщил, что его компания в разы увеличила инвестиции в площадки Евросоюза из-за растущего спроса. Раньше за границей размещалось около 20% её мощностей, но к концу года доля может достигнуть половины. Собеседник ожидает продолжения этой тенденции в 2027 году.

Как отмечает издание, бизнес больше не считает достаточно защищённой инфраструктуру, которую годами развивали преимущественно в Киеве. Поэтому строительство новых площадок в ЕС компании предпочитают расширению мощностей на Украине.