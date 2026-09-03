Украинским истребителям F-16 не хватает ракет для перехватов

Американское издание The War Zone (TWZ) сообщило о нехватке ракет класса «воздух — воздух» у украинских истребителей F-16. По данным журналистов, дефицит вооружения уже влияет на применение самолётов. Во время отдельных вылетов пилотам якобы приходилось рассчитывать только на встроенные пушки истребителей.

Речь идёт прежде всего о ракетах AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, которые используются для воздушного боя и перехвата целей.

TWZ отмечает, что украинские военные внимательно отслеживают поставки боеприпасов для F-16 и ожидают новые партии ракет на фоне угрозы масштабных атак. Использование пушек вместо ракет существенно ограничивает возможности истребителей и повышает риски для пилотов, особенно при работе ночью или против небольших целей.

«Любой самолёт без оружия бесполезен», — заявил изданию украинский командир с позывным Фантом.

По его словам, Украине нужны не только сами самолёты F-16, но и стабильные поставки вооружения для них, включая ракеты AIM-9 и AIM-120, а также дополнительные средства противовоздушной обороны.

Поставки истребителей F-16 Украине с самого начала сопровождались вопросами о наличии необходимого вооружения для этих машин. Ранее Life.ru разбирал, какими ракетами и вооружением оснащаются американские истребители и почему их возможности напрямую зависят от боекомплекта. О дефиците ракет для F-16 украинской стороны уже сообщалось ранее. В частности, Life.ru писал, что у Киева возникали проблемы с обеспечением истребителей ракетами AIM-9 Sidewinder, которые используются для поражения воздушных целей.