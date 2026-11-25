Малийские сепаратисты прошли обучение работе с беспилотниками под руководством украинских инструкторов ещё в 2023 году. Об этом сообщает Reuters в расследовании о распространении беспилотных технологий в Африке.

Подробности подготовки раскрыл представитель «Фронта освобождения Азавада» Мохамед Эльмаулуд Рамадан. По его словам, обучение продолжалось 30 дней и проходило за пределами Мали. Журналистам не удалось установить, какие именно украинские структуры организовали подготовку.

В июле 2024 года сепаратисты применили ударные беспилотники против российских военных и правительственных сил Мали. При этом представители группировки отрицают непосредственное участие украинцев в боевых операциях.

МИД Украины 2 ноября отверг обвинения властей Мали и Нигера в поддержке незаконных вооружённых формирований и вмешательстве во внутренние дела государств Сахеля.

По оценке Reuters, распространение беспилотных технологий заметно изменило расстановку сил в Западной Африке. Правительственные войска Мали, Нигера и Буркина-Фасо столкнулись с растущей угрозой не только для военной техники, но и для стратегически важной инфраструктуры.

Напомним, в сентябре Life.ru рассказывал об отправке порядка 15 украинских инструкторов в Мали и нескольких специалистов в Судан. По данным CNN, таким образом Киев стремится противодействовать российскому влиянию за пределами Украины. В конце октября глава МИД Судана Мухиеддин Салем сообщил о задержании украинских снайперов и инструкторов, воевавших на стороне противников правительственной армии. Министр также заявил об изъятии оружия и наличии доказательств участия иностранных военных в конфликте.