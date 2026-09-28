Ульянов: Нейтралитет Швейцарии — попытка выдать желаемое за действительное

Россия больше не рассматривает Швейцарию как нейтральное государство. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя итоги прошедшего в стране референдума.

«Для России Швейцария больше не нейтральное государство. Это выбор Швейцарии. Никаких тяжёлых чувств», — написал дипломат в соцсети X.

По мнению Ульянова, результаты голосования показали, что Берн не готов придерживаться более строгой модели нейтралитета. Сам нынешний подход Швейцарии он назвал «попыткой выдать желаемое за действительное».

На референдуме 27 сентября 70,15% избирателей отвергли инициативу об ужесточении принципа нейтралитета. Она предусматривала отказ от санкций против участников вооружённых конфликтов, если они не одобрены Совбезом ООН, а также запрет на вступление в военные альянсы и сотрудничество с ними. Депутат Национального совета Жан-Люк Аддор, комментируя итоги голосования, заявил, что потерпевшая неудачу Швейцарская народная партия (ШНП) не намерена отступать от своего требования сохранить прежний статус страны.