Американская актриса Ирма П. Холл, сыгравшая вместе с Томом Хэнксом в комедии «Игры джентльменов», скончалась в возрасте 91 года. Артистка умерла 10 ноября в Далласе, штат Техас, в окружении родных. О её смерти сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление семьи.

Близкие подтвердили кончину Холл 11 ноября. Причина смерти не раскрывается. Родственники назвали её любимой актрисой, писательницей, поэтессой и преподавателем, чьё творчество повлияло на жизни множества людей.

Одной из самых известных работ артистки стала криминальная комедия братьев Коэн «Игры джентльменов» 2004 года. Холл исполнила роль набожной домовладелицы Марвы Мансон, которая сдаёт комнату подозрительному профессору в исполнении Тома Хэнкса. Вместе с сообщниками тот планирует ограбление, прикрываясь репетициями музыкального ансамбля. За эту роль актриса получила специальный приз жюри Каннского кинофестиваля.

Широкое признание пришло к Холл после выхода семейной драмы «Пища для души» в 1997 году. Она сыграла главу большого семейства по прозвищу Большая Мама и получила премию NAACP Image Award за лучшую женскую роль второго плана. Позднее актриса вернулась к этому образу в телевизионном продолжении фильма.

В фильмографии Холл также значатся «Целитель Адамс» с Робином Уильямсом, «Соучастник» с Томом Крузом и Джейми Фоксом, «Любимая», «Полночь в саду добра и зла» и «Семейное дело».

При этом профессиональную карьеру в кино Холл начала сравнительно поздно. До этого она 27 лет преподавала английский и иностранные языки. Во время одного из поэтических выступлений её заметил режиссёр Рэймонд Сент-Жак, который пригласил будущую актрису в картину «Книга чисел» 1973 года. Настоящий успех пришёл к ней уже после 60 лет. Помимо съёмок, Холл участвовала в создании Далласского репертуарного театра для представителей национальных меньшинств.

Ранее Life.ru сообщал о смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, скончавшейся 7 ноября в возрасте 88 лет. Звезда фильмов «Калина красная» и «Печки-лавочки» провела последние недели в больнице из-за серьёзных проблем с сердцем. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. О кончине артистки сообщила её дочь Мария Шукшина.

Кроме того, 8 ноября стало известно о смерти актрисы Янины Когут, снимавшейся в «Брате 2» и сериале «Метод». Артистка ушла из жизни на 76-м году. Информацию подтвердили в её окружении, уточнив, что незадолго до смерти Когут попала в больницу. Причина кончины не раскрывается.