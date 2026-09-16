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Опубликовано 16 сентября, 11:54

Умерла жена Роналда Кумана Бартина, 16 лет боровшаяся с раком

Обложка © ТАСС / ЕРА / Quique Garcia

Обложка © ТАСС / ЕРА / Quique Garcia

Жена бывшего главного тренера сборной Нидерландов и «Барселоны» Роналда Кумана Бартина скончалась в возрасте 65 лет. О её смерти сообщил сам специалист в социальных сетях.

«С глубокой скорбью, но также с огромной гордостью и любовью мы прощаемся с моей прекрасной женой, нашей дорогой мамой и бабушкой», — написал Куман от имени семьи.

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Бартина умерла 15 сентября. Рак молочной железы у неё впервые диагностировали в 2010 году. В последующие годы она проходила лечение, а болезнь позднее вернулась.

Роналд и Бартина поженились в 1985 году и прожили вместе более 40 лет. У супругов трое детей — дочь Дебби и сыновья Тим и Роналд-младший, который стал профессиональным футболистом. В семье также пятеро внуков.

Куман неоднократно рассказывал о поддержке супруги во время своей игровой и тренерской карьеры. После известия о её смерти соболезнования семье выразили представители футбольного сообщества, в том числе связанные с «Барселоной» и сборной Нидерландов.

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Роналд Куман этим летом покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после чемпионата мира 2026 года. Ранее Life.ru подробно рассказывал о его решении уйти из национальной команды.

Больше новостей о футболе и его главных героях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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