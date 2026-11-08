Украинскую делегацию на предстоящих переговорах с Россией и США в Абу-Даби возглавит глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. Также в состав переговорной группы войдут руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и первый заместитель руководителя офиса президента Сергей Кислица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Военное направление переговоров будут координировать начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Ранее возникла путаница относительно того, кто возглавит украинскую делегацию. Первоначально сообщалось, что руководителем переговорной группы станет Буданов. Однако советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил, что эту роль продолжит выполнять Умеров.

Новый раунд трёхсторонних переговоров России, Украины и США запланирован на 10 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов.

Киев определился с составом делегации. Полный список участников России, США и Украины и актуальная повестка - в хабе Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль назвал состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби. Помимо Владимира Мединского, в неё включены заместители главы МИД Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и представитель Генштаба Юрий Жигарловский. Координацией дипломатического процесса займётся помощник президента России Юрий Ушаков, который непосредственно в состав делегации не вошёл.