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Опубликовано 11 октября, 09:17

Умершего в Москве паралимпийца-чемпиона Таймазова похоронят завтра в Дагестане

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / musa_taymazov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / musa_taymazov

Паралимпийского чемпиона по лёгкой атлетике Мусу Таймазова, умершего в Москве, похоронят в понедельник, 12 октября, в посёлке Старый Кяхулай в Дагестане. Об этом сообщил брат спортсмена Саид Таймазов.

«Сегодня мы заберём тело. Похороны планируются в понедельник [в Старом Кяхулае]», — рассказал собеседник ТАСС.

Таймазов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в 2021 году в метании клаба, установив мировой рекорд с результатом 35,42 метра. Он также становился призёром чемпионата мира и неоднократно выигрывал чемпионат России.

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Днём ранее Life.ru сообщал о смерти паралимпийского чемпиона Мусы Таймазова из-за проблем с почками. Позже стало известно, что спортсмена похоронят в посёлке Старый Кяхулай, который относится к Махачкале.

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Андрей Бражников
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