Умершего в Москве паралимпийца-чемпиона Таймазова похоронят завтра в Дагестане

Паралимпийского чемпиона по лёгкой атлетике Мусу Таймазова, умершего в Москве, похоронят в понедельник, 12 октября, в посёлке Старый Кяхулай в Дагестане. Об этом сообщил брат спортсмена Саид Таймазов.

«Сегодня мы заберём тело. Похороны планируются в понедельник [в Старом Кяхулае]», — рассказал собеседник ТАСС.

Таймазов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в 2021 году в метании клаба, установив мировой рекорд с результатом 35,42 метра. Он также становился призёром чемпионата мира и неоднократно выигрывал чемпионат России.