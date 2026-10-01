Европейским политикам необходимо отказаться от любых претензий на Калининградскую область и осознать реалии. С таким предостережением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

Представитель Кремля подчеркнул, что западным столицам давно пора оставить любые иллюзии относительно российского эксклава. Песков прямо указал на неизменность территориальных границ страны и призвал внешних игроков отказаться от провокационной риторики.

«Здесь нужно умерить пыл. Здесь нужно в Европе чтобы все поняли, что это действительно неотъемлемая часть Российской Федерации», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что вопросы безопасности, развития и благополучия Калининграда постоянно находятся в центре внимания высшего руководства страны. Тема защиты западного форпоста остается ключевой в государственной повестке, а регион обеспечивается всесторонней поддержкой федерального центра.

В заключение Песков добавил, что Россия обладает достаточными ресурсами и политической волей, чтобы пресечь любые попытки оспорить её суверенитет. Посягательства на целостность территории государства исключены при любых обстоятельствах.

Москва зафиксировала тревожную тенденцию в действиях Североатлантического альянса: страны НАТО в ходе военных учений целенаправленно отрабатывают сценарии, ведущие к изоляции Калининградской области. После этого российские дипломаты донесли до Европы, что РФ готова задействовать весь имеющийся арсенал вооружений, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать регион.Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что блок получил от России письменное предупреждение о возможных последствиях действий, направленных против Калиниграда.