Памфилова призвала критикующих трёхдневное голосование «умерить эгоизм»

Политикам, недовольным трёхдневным голосованием, стоит умерить свои партийные амбиции и учитывать интересы избирателей. С таким призывом выступила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, посвящённом утверждению итогов выборов в Госдуму.

Поводом стали жалобы представителей партий на сложности с наблюдением за ходом кампании. Глава Центризбиркома признала, что работа на участках в течение трёх дней потребовала дополнительных усилий.

«Надеюсь, что ряд политиков умерят свой партийный эгоизм», — заявила Памфилова.

По её словам, организация многодневного голосования стала дополнительной нагрузкой и для самой избирательной системы. Однако такой формат, подчеркнула председатель ЦИК, выбрали ради удобства граждан и обеспечения их безопасности.

Ранее Памфилова заявила, что россияне поддерживают трёхдневное голосование, которое уже стало привычным форматом выборов. В ходе нынешней кампании за работой участков следили более 380 тысяч наблюдателей. По данным ЦИК, в третий день поступило всего три обращения о трудностях с реализацией их прав.