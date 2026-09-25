Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 09:23

Памфилова призвала критикующих трёхдневное голосование «умерить эгоизм»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Политикам, недовольным трёхдневным голосованием, стоит умерить свои партийные амбиции и учитывать интересы избирателей. С таким призывом выступила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, посвящённом утверждению итогов выборов в Госдуму.

Поводом стали жалобы представителей партий на сложности с наблюдением за ходом кампании. Глава Центризбиркома признала, что работа на участках в течение трёх дней потребовала дополнительных усилий.

«Надеюсь, что ряд политиков умерят свой партийный эгоизм», — заявила Памфилова.

По её словам, организация многодневного голосования стала дополнительной нагрузкой и для самой избирательной системы. Однако такой формат, подчеркнула председатель ЦИК, выбрали ради удобства граждан и обеспечения их безопасности.

«Подпись моя, не отличишь»: Памфилова рассказала о рассылке фейков губернаторам и дипломатам
«Подпись моя, не отличишь»: Памфилова рассказала о рассылке фейков губернаторам и дипломатам

Ранее Памфилова заявила, что россияне поддерживают трёхдневное голосование, которое уже стало привычным форматом выборов. В ходе нынешней кампании за работой участков следили более 380 тысяч наблюдателей. По данным ЦИК, в третий день поступило всего три обращения о трудностях с реализацией их прав.

Больше новостей о голосовании, работе Центризбиркома и результатах парламентской кампании — в разделе «Выборы — 2026» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Госдума
  • ЦИК
  • Элла Памфилова
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar