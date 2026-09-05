Уныние и пессимизм: Киев не ждёт ничего хорошего от визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Визит спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию вызвал панику и пессимистическое настроение в Киеве. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в украинской правящей верхушке.

В Киеве надеются, что переговоры в Москве не закончатся никакими видимыми успехами, тем более что ранее общение Вашингтона с российской стороной не привело к заметным подвижкам по урегулированию конфликта на Украине. Кремль по-прежнему отстаивает свою позицию и не намерен идти на поводу у кого бы то ни было, отмечается в статье.

Содержание привезённой американцами инициативы официально не раскрывается. Президент США Дональд Трамп сообщил лишь, что она касается прекращения конфликта на Украине. Киевское руководство допускает, что речь может опять пойти о превращении Донбасса в свободную экономическую зону.

Напомним, конце августа американский президент Дональд Трамп подтвердил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию. Он заявил, что их миссия будет посвящена попыткам завершить украинский конфликт. Сегодня, 5 сентября, спецпосланники из США прилетели в Москву. Кортеж с делегацией уже заметили по пути из Внуково в сторону Кремля.