Россияне могут потребовать компенсацию, если получили травму из-за неубранного снега или наледи на улице, во дворе либо возле здания. Ответственность за случившееся может нести организация или лицо, отвечающее за содержание территории. Об этом «Абзацу» рассказала старший юрист и основатель юридического бюро Ксения Зайцева.

По словам специалиста, основанием для обращения за возмещением ущерба становится ненадлежащее содержание территории: скользкие ступени, неочищенные тротуары, обледеневшие дорожки и входы в здания. Если пострадал несовершеннолетний, требовать компенсацию от его имени могут родители или другие законные представители.

«По общему правилу статьи 1064 ГК РФ, вред возмещает причинитель вреда, но он может освободиться от ответственности, если докажет отсутствие своей вины», — пояснила Зайцева.

Фиксированной суммы выплат за зимнюю травму законодательство не устанавливает. Размер компенсации зависит от тяжести повреждений и представленных доказательств.

Пострадавший вправе потребовать возмещения расходов на лечение, лекарства, реабилитацию и уход, а также компенсации утраченного заработка. Кроме того, можно заявить требование о возмещении морального вреда.

При этом размер выплат может быть уменьшен, если суд установит, что сам пострадавший допустил грубую неосторожность, способствовавшую возникновению или увеличению вреда.

Юрист рекомендует сразу после происшествия обратиться за медицинской помощью и зафиксировать обстоятельства случившегося. Важно указать врачам, где и когда произошло падение, сфотографировать место происшествия, записать контакты очевидцев и попросить сохранить записи камер видеонаблюдения.

Если в результате падения человек погиб, ответственные за причинение вреда лица также могут быть обязаны возместить необходимые расходы на погребение.