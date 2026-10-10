Усатое чутьё: как научиться у кошек «дару предвидения»

Кошки способны предугадывать возвращение хозяев благодаря острому слуху, знанию их привычек и вниманию к мелочам, объяснила физиолог Варвара Семёнова. По её словам, похожая способность есть и у людей, хотя мы не всегда осознаём, какие сигналы помогли сделать верный вывод.

Питомцы замечают изменения интонации, мимики и поведения человека. Знакомый звук лифта или хлопок двери в подъезде может подсказать им, что хозяин уже близко. Животные также запоминают распорядок семьи, от которого зависят кормление и игры.

Человеческий мозг тоже непрерывно обрабатывает звуки, запахи и зрительные образы. Часть этих сведений остаётся вне сознательного внимания, поэтому результат иногда воспринимается как необъяснимое предчувствие, рассказала кандидат биологических наук в беседе с сайтом MK.ru.

Она подчеркнула, что у животных можно перенять наблюдательность: внимательнее замечать жесты, позы и небольшие перемены в привычном поведении окружающих.

Ранее исследователи выяснили, что люди часто неверно распознают стресс у кошек. Лучше всех с этой задачей справлялись женщины и участники, имевшие опыт содержания питомцев.