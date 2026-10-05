Зоопсихолог объяснила, почему нельзя называть питомца человеческим именем

Кошкам лучше выбирать клички с шипящими и свистящими звуками, а собакам — имена, которые не напоминают команды, посоветовала ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

По её словам, кошки легче привыкают к сочетаниям, созвучным привычному «кис-кис». Подойдут, например, Фиса, Миса или Тесса. Собакам же похожее звучание клички и команды может мешать. Например, Ида будет путаться, услышав «иди».

При этом имя должно быть коротким и удобным для произношения, ведь хозяину предстоит повторять его каждый день. От распространённых человеческих имён специалист посоветовала отказаться, чтобы избежать неловких ситуаций на прогулке.

В первые дни кличку лучше произносить во время кормления, игр или ласки. Так у питомца появятся приятные ассоциации со своим именем, и он быстрее его запомнит, объяснила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Ранее в столичной госветслужбе назвали самые популярные кошачьи клички среди пациентов. В Москве лидировали Муся, Вася и его вариации, а также Кузя. Среди необычных имён встречались Носок, Скипидар и Армагеддон.