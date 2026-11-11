Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут в ближайшее время посетить Москву для продолжения переговоров. Такую возможность допустил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев.

Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По словам представителя Кремля, новый раунд переговоров ожидается в ближайшее время. При этом Ушаков не уточнил, когда именно американские представители могут прибыть в российскую столицу.

Возможный визит обсуждается на фоне завершения двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Консультации проходили 10–11 ноября при посредничестве Вашингтона. Американскую сторону представляли Уиткофф и Кушнер.

Ранее Life.ru сообщал, что США рассчитывали определить дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта на переговорах в Абу-Даби. По информации Axios, консультации в ОАЭ рассматривались как первый этап нового дипломатического процесса, после которого Уиткофф и Кушнер могли отправиться в Россию и на Украину.