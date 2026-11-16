Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне планируют принять итоговую декларацию без процедуры подписания документа лидерами. Текст соглашения пока находится на согласовании. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге перед поездкой Владимира Путина в Китай.

По словам представителя Кремля, в декларации будут закреплены основные договорённости участников саммита и определены дальнейшие направления сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Особое внимание предполагается уделить развитию инноваций, энергетики и транспортно-логистических цепочек. Документ должен обозначить новые ориентиры взаимодействия экономик объединения на ближайшие годы.

Ушаков уточнил, что согласование текста ещё продолжается. Ожидается, что декларацию примут по итогам основной программы саммита, которая состоится 19 ноября.

Рабочее заседание лидеров начнётся в 09:45. Перед его открытием председатель КНР Си Цзиньпин встретит глав делегаций, после чего участники сделают совместную фотографию. Российская делегация на заседании будет представлена в сокращённом составе — всего три-четыре человека.

Саммит АТЭС пройдёт 18–19 ноября под девизом «Построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества во имя общего процветания». АТЭС — международный форум, созданный в 1989 году для развития торговли, инвестиций и экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В объединение входит 21 экономика, включая Россию, Китай, США, Японию, Южную Корею и Австралию. Россия присоединилась к АТЭС в 1998 году и принимала саммит организации во Владивостоке в 2012-м. Главная особенность форума заключается в том, что его решения принимаются на основе консенсуса и носят добровольный, а не юридически обязательный характер.

Ранее Life.ru сообщал, что уже восемь участников АТЭС поддержали российскую заявку на председательство в объединении в 2035 году. В их числе Китай, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Бруней, Сингапур, Малайзия и Папуа — Новая Гвинея. Для окончательного утверждения российской кандидатуры необходим консенсус всех участников форума. Кроме того, в Шэньчжэне завершили подготовку к приёму мировых лидеров. В городе установили более семи тысяч устройств с искусственным интеллектом для помощи иностранным гостям, подготовили свыше 1,6 тысячи банковских отделений и организовали специальные коридоры в девяти пунктах пропуска. Власти Китая также предусмотрели меры, чтобы международный форум как можно меньше мешал повседневной жизни горожан.