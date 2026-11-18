Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне прошли откровенно и оказались полезными для обеих стран. Такую оценку дал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Лидеры высказывались весьма откровенно и открыто», — рассказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, состоявшаяся встреча стала продолжением регулярного диалога между президентом России и председателем КНР. Он подчеркнул, что руководители двух государств постоянно поддерживают контакты и обсуждают вопросы двустороннего взаимодействия.

Помощник президента также отметил содержательный характер переговоров. Подводя итоги беседы, он предпочёл обойтись без громких формулировок, назвав состоявшийся разговор полезным для обеих сторон.

Ранее Life.ru сообщал, что переговоры Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне продолжались более двух часов. Встреча проходила в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Сначала лидеры общались в расширенном составе делегаций, после чего продолжили обсуждение в узком кругу за рабочим завтраком. Среди затронутых тем были развитие российско-китайского сотрудничества и международная повестка, включая украинское урегулирование.

Кроме того, Life.ru рассказывал, что Путин назвал состоявшиеся переговоры обстоятельной беседой с хорошим другом. Своей оценкой президент поделился во время посещения совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института. Российский лидер отметил, что на переговорах особое внимание уделили научному и образовательному сотрудничеству. Стороны также положительно оценили развитие совместных проектов и проведение перекрёстных Годов образования России и Китая.