Ушаков: Путин рассказал Уиткоффу о наступлении ВС РФ по всей линии фронта

Президент России Владимир Путин подробно проинформировал спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа о ситуации в зоне СВО. Российский лидер представил собеседнику положение дел на линии боевого соприкосновения, где стратегическая инициатива полностью находится в руках ВС РФ. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам переговоров в Санкт-Петербурге.

По словам представителя Кремля, российские войска ведут непрерывное наступление на всех направлениях. Путин также рассказал американскому переговорщику о результатах ударов по объектам украинской военной инфраструктуры.

«И, конечно, Путин представил собеседнику объективную картину ситуации на линии соприкосновения, где стратегическая инициатива полностью у российских войск. На всех направлениях они ведут безостановочное наступление», — заявил Ушаков.

Помощник президента добавил, что российская армия в качестве ответных мер наносит удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики и логистики. Эффективность этих действий он оценил как высокую.

Ранее Life.ru сообщал, что переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Константиновском дворце Санкт-Петербурга завершились спустя более трёх часов. Главной темой встречи стало украинское урегулирование. Американский представитель прибыл в Россию после консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими политиками в Осло. При этом Уиткофф привёз Путину документы с новыми предложениями по завершению конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Москва изучит представленные инициативы.