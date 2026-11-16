Россия рассчитывает получить право на председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) в 2035 году. Соответствующая заявка уже подготовлена и активно обсуждается с партнёрами. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге перед поездкой Владимира Путина в Китай.

По словам представителя Кремля, Москва надеется на положительное решение участников объединения. В случае утверждения заявки Россия сможет вновь провести саммит АТЭС — спустя 23 года после предыдущей встречи лидеров во Владивостоке.

Ушаков напомнил, что Россия присоединилась к АТЭС в 1998 году одновременно с Вьетнамом и Перу. После этого дальнейшее расширение объединения фактически приостановилось.

Сегодня в состав АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно термин «экономика», а не «страна» используется в организации из-за участия в ней Гонконга и Тайваня.

Очередной саммит объединения состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. В мероприятиях примет участие Владимир Путин, который выступит на деловом форуме и проведёт ряд двусторонних переговоров.

По итогам встречи лидеров предполагается принять декларацию, определяющую дальнейшие направления сотрудничества в области инноваций, энергетики и транспортно-логистических цепочек. Текст документа пока находится на согласовании.

Ранее Life.ru сообщал, что российскую заявку на председательство в АТЭС в 2035 году уже поддержали восемь участников объединения. В их числе Китай, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Бруней, Сингапур, Малайзия и Папуа — Новая Гвинея. Однако для окончательного утверждения кандидатуры Москвы потребуется консенсус всех участников форума. При этом Владимир Путин одобрил российскую заявку ещё в апреле. Как пояснял представитель МИД РФ Марат Бердыев, в случае её утверждения страна планирует организовать около 200 мероприятий, включая встречи лидеров, министерские переговоры и отраслевые конференции. Среди приоритетов Москвы — развитие торговых связей, цифровой экономики, энергетики и транспортных маршрутов.