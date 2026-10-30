Ушаков заявил, что все стремятся к завершению конфликта на Украине

Все стороны заинтересованы в завершении конфликта на Украине и стремятся к этому, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. При этом он отметил, что впечатление о возможном скором завершении боевых действий возникает уже не впервые.

«Все этого хотят, все к этому стремятся», — сказал Ушаков в беседе со специальным корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым, отвечая на вопрос о перспективах скорого завершения конфликта.

При этом помощник президента подчеркнул, что подобные ожидания появлялись и раньше, поэтому делать выводы о скором окончании боевых действий пока преждевременно.

Ушаков также обратил внимание на изменение настроений в Европе и США. По его словам, внутри европейских стран появились разногласия, а позицию американской стороны Москва уже обсуждала на предыдущих контактах в Санкт-Петербурге.

На следующем этапе планируется возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Их предполагается провести в Абу-Даби после 4 ноября, однако точная дата встречи пока не согласована.