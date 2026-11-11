«Успеть до Нового года»: Раскрыта причина срочной отправки Кушнера и Уиткоффа в Москву
Эксперт Дубравский: США спешат заключить сделку по Украине до Нового года
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США торопятся с организацией поездки спецпосланников Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. По оценке американиста Павла Дубравского, скорость подготовки визита показывает: Вашингтон хочет закрыть договорённость по Украине до Нового года и до нового созыва Конгресса.
По словам Дубравского, американские переговорщики должны донести до Владимира Путина и Владимира Зеленского возможные решения в рамках урегулирования. Речь идёт о поиске компромисса, который устроил бы обе стороны, пояснил специалист в беседе с «Лентой.ру».
Ранее Джаред Кушнер анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Москве 12 ноября. Представитель США сделал это заявление по итогам трёхсторонних консультаций в Абу-Даби. По его словам, американская делегация рассчитывает развить достигнутый в ОАЭ прогресс в обсуждении вопросов безопасности и урегулирования конфликта. В Кремле отметили, что контакты с Уиткоффом и Кушнером ожидаются в первой половине четверга.