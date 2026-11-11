США торопятся с организацией поездки спецпосланников Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. По оценке американиста Павла Дубравского, скорость подготовки визита показывает: Вашингтон хочет закрыть договорённость по Украине до Нового года и до нового созыва Конгресса.

По словам Дубравского, американские переговорщики должны донести до Владимира Путина и Владимира Зеленского возможные решения в рамках урегулирования. Речь идёт о поиске компромисса, который устроил бы обе стороны, пояснил специалист в беседе с «Лентой.ру».