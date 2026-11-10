Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария, уволенная спустя всего пять дней после назначения, пытается вернуться на прежнюю должность. По данным источников, она рассчитывает вновь завоевать расположение президента США Дональда Трампа и нового главы его аппарата Стивена Миллера, пишет газета New York Post (NYP).

Как утверждают собеседники издания, Закария активно ищет способы привлечь внимание американского лидера и добиться ещё одного шанса. В частности, она появилась в эфире консервативного телеканала Right Side Broadcasting Network (RSBN), где освещала промежуточные выборы в Конгресс США.

Кроме того, в минувшие выходные бывшую чиновницу заметили в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По мнению одного из источников, таким образом она пыталась напомнить о себе главе государства.

Впрочем, окружение Закарии неоднозначно оценивает её намерения. Некоторые знакомые утверждают, что разговоры о возвращении были шуткой, а сама она не заинтересована в повторном назначении. Представители администрации также скептически относятся к подобной перспективе.

Должность официального представителя Белого дома остаётся вакантной с 16 октября. Тогда Трамп рекомендовал Закарии пересмотреть своё решение работать в его команде после неудачного дебютного брифинга, который продлился лишь 14 минут.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп предложил главе UFC Дане Уайту стать пресс-секретарём Белого дома. В качестве помощников бизнесмена американский президент в шутку предложил привлечь известных бойцов смешанных единоборств, в том числе россиян Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. Однако от этого предложения Уайт публично отказался.