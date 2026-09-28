Устраивайтесь поудобнее: Мудрую не выпустили из СИЗО за 13 млн гривен

Высший антикоррупционный суд Украины отказался освобождать бывшего заместителя руководителя Офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую после частичного внесения залога. Она останется в СИЗО, пока на депозит суда не поступят все назначенные 20 млн гривен, сообщает украинское издание «Общественное».

За Мудрую уже перечислили около 13 млн гривен. Защита просила уменьшить размер залога до фактически внесённой суммы, объясняя невозможность собрать остаток отказами банков проводить платежи. По словам адвоката, друзья, коллеги и гражданский муж экс-чиновницы пытались отправить деньги через более чем десять финансовых организаций. Суд ходатайство отклонил.

Мудрую подозревают в легализации 150 млн гривен, которые, по версии НАБУ и САП, были получены незаконно и предназначались для залога за одного из фигурантов дела «Мидас». Антикоррупционные органы официально не называли получателя денег, однако на опубликованных записях фигурирует имя «Герман». В июне такую же сумму внесли за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.