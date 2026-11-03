Доставать шубу в бесснежном ноябре вполне уместно: ждать морозов ради неё больше не нужно. А вот приталенную модель, напоминающую халат, лучше оставить в шкафу. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.

По его наблюдениям, шуба давно перестала быть исключительно защитой от холода и стала частью образа. Стилист уже встречал в городе девушек в полушубках — причём рядом другие прохожие спокойно ходили в шортах. Такое соседство его совершенно не удивляет.

Сегодня шубы носят уже не только для тепла, а иногда и для имиджа. Поэтому я уже встречал девушек в городе в полушубках, и это выглядит вполне уместно. Не надо ждать суперхолодов. Влад Лисовец Стилист

Лисовец считает устаревшими правила, по которым шорты и яркие цвета положено носить только летом, а мех — исключительно в сильные холода. Под шубой может быть лёгкая одежда: тогда она одновременно согревает и помогает собрать образ. Теоретически носить её можно круглый год, хотя летом, признаёт эксперт, будет жарко.

При выборе фасона стилист допускает почти полную свободу: короткие, средней длины, широкие и расклешённые модели будут смотреться хорошо. Единственное исключение — классическая приталенная шуба-халат.

«Вот такая классическая, как халат, приталенная — в ней модно выглядеть не получится», — подчеркнул Лисовец.

Предпочтение он советует отдавать искусственному меху. При этом фактуры, имитирующие лису или норку, считает удачными. Сам эксперт даже предлагает говорить «по типу лисы или норки», подчёркивая, что за привычными названиями не стоят настоящие животные.

Ранее Лисовец уже рекомендовал искусственные шубы средней длины как альтернативу объёмным пуховикам. В ноябре 2025 года он отмечал, что чрезмерно большие пуховики уступают место более элегантной верхней одежде.