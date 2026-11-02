Британская модель OnlyFans Хлоя Лопес рассказала, какие привычки помогают ей поддерживать форму в 40 лет. В интервью Creatorzine она призналась, что сейчас её фигура нравится ей даже больше, чем в молодости. При этом режим женщины включает интенсивные тренировки и продолжительные периоды без еды.

Незадолго до своего 40-летия Лопес снялась для обложки австралийского журнала FHM. По словам модели, с возрастом она стала чувствовать себя увереннее и перестала так сильно зависеть от чужого мнения.

«Думаю, с возрастом тебе становится комфортнее в собственной коже, и ты перестаешь так беспокоиться о том, что думают другие», — поделилась она.

Поддерживать физическую форму Лопес старается даже во время путешествий. Три-четыре раза в неделю она занимается силовыми тренировками, а ещё один день посвящает муай-тай или джиу-джитсу. По приезде в новую страну модель первым делом ищет подходящий спортзал.

Не менее необычно устроено её питание. Обычно Лопес ест всего один раз в день, ближе к вечеру, стараясь включать в рацион белки, жиры и углеводы. Кроме того, она практикует длительные перерывы между приёмами пищи.

«Мой самый долгий пост длился шесть дней. Но думаю, что 48-часовой пост раз в две недели — это здорово», — рассказала модель.

При этом привычка обходиться без еды появилась у неё не из-за стремления к молодости. Во время пандемии Лопес потеряла работу и жильё, а после переезда в Испанию столкнулась с нехваткой денег. Тогда, по её воспоминаниям, ей иногда приходилось голодать по четыре-пять суток. Позднее женщина решила практиковать пищевые ограничения уже добровольно.

Ранее Life.ru выяснил у тренера Евгения Степаненко, чем опасны интенсивные занятия после бессонной ночи. Специалист объяснил, что при недосыпе стоит уменьшать нагрузку и оставлять больше времени на восстановление. А президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина предупреждала об обратной стороне чрезмерного увлечения ЗОЖ. По её мнению, слишком жёсткие ограничения могут лишить человека удовольствия от здоровых привычек.