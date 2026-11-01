Иран рассчитывает получить закупленные у России истребители Су-35 после завершения войны с США. Об этом сообщил представитель иранской армии бригадный генерал Мохаммад Акраминия в интервью порталу Tabnak.

По словам военачальника, самолёты должны были поступить в страну ещё до начала боевых действий, однако поставка так и не состоялась. При этом все необходимые приготовления, включая оформление закупки и обучение пилотов, уже завершены.

Акраминия выразил уверенность, что после окончания конфликта военно-воздушные силы Ирана станут мощнее и получат более современное вооружение.

О возможной подготовке иранских лётчиков к освоению российских истребителей сообщалось и ранее. В марте Life.ru писал о появлении в небе над Тегераном учебно-боевых самолётов Як-130. По оценке Military Watch Magazine, их могли использовать для подготовки пилотов к переходу на Су-35. Тогда же издание предполагало, что поставки российских истребителей состоятся в 2026 году.

Параллельно Тегеран намерен развивать собственное военное авиастроение. Ранее Life.ru сообщал о планах Ирана испытать тяжёлый истребитель собственной разработки в 2027 году. По словам министра обороны страны Мехрдада Ахлаги, перед первым полётом самолёт должен пройти наземные испытания.