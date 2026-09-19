В Авдеевке заявили о явке 99,9% на выборах в Госдуму

Явка на выборах депутатов Госдумы в Авдеевке достигла 99,9%, сообщила начальник Авдеевского территориального отдела управления по работе с территориями Ясиноватского муниципального округа Марина Осеева. Из-за требований безопасности привычные стационарные участки в городе заменили выездным голосованием.

Члены избирательных комиссий сами приезжали в жилые кварталы. Столы, кабинки и урны разворачивали во дворах, чтобы жители могли проголосовать рядом с домом и при этом в одной точке не собиралось большое число людей.

Сам процесс разделили на два дня. Сначала комиссии обходили маломобильных жителей и небольшие участки, а затем отправились в более населённые районы города.

«Мы разбили голосование на два дня. Вчера голосовали маломобильные граждане и небольшие участки, сегодня мы объезжаем более насыщенные участки, чтобы люди могли самостоятельно подойти и проголосовать», — рассказала RT Осеева.

Ранее Life.ru писал, что жители Донбасса и Новороссии впервые участвуют в очередных выборах депутатов Госдумы. В ДНР часть голосования начали проводить заранее из-за действующего военного положения и требований безопасности. К утру 19 сентября глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что досрочно в России проголосовали более 4,6 млн человек, причём свыше 4,4 млн из них пришлось на 12 регионов с особыми режимами безопасности. Основное голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва проходит с 18 по 20 сентября.