В Башкирии врачи извлекли зубной протез, два года находившийся в бронхе

В Стерлитамаке врачи извлекли из бронха мужчины зубной протез, который находился в его дыхательных путях около двух лет. Всё это время пациент не подозревал о причине своего недомогания, а продолжительный кашель списывал на возраст и простуду. О необычном случае рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Мужчина два года проносил в бронхе протез с пятью золотыми зубами. Фото © Telegram / Айрат Рахматуллин

В начале октября состояние мужчины резко ухудшилось, и он попал в больницу с подозрением на пневмонию. Однако обследование показало неожиданную причину проблем со здоровьем: в правом главном бронхе находился посторонний предмет.

Мужчина два года проносил в бронхе протез с пятью золотыми зубами. Фото © Telegram / Айрат Рахматуллин

Во время беседы с медиками пациент вспомнил, что примерно два года назад проснулся и обнаружил пропажу зубного протеза. Тогда он решил, что конструкция просто выпала во сне, и не стал искать причину исчезновения. Между тем протез попал в дыхательные пути и застрял в промежуточном бронхе справа.

Мужчину направили в эндоскопическое отделение городской клинической больницы № 1 Стерлитамака. Специалисты провели экстренную бронхоскопию, захватили протез специальной петлёй и аккуратно извлекли его. При этом ткани бронхов удалось сохранить неповреждёнными.

«Дыхательные пути освобождены, причина хронического кашля устранена. Теперь пациента ждёт восстановление, но самое главное — угрозы его здоровью нет», — сообщил Рахматуллин.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае во Владивостоке, где мужчина пять лет прожил с зубным протезом в дыхательных путях. За это время у 43-летнего пациента развилось тяжёлое воспаление с абсцессом правого лёгкого. Инородное тело успело обрасти тканями, однако медикам удалось его удалить. В другом случае врачи Серпухова обнаружили у россиянки фрагмент зубной пломбы, годами находившийся в гайморовой пазухе. Находку сделали случайно при подготовке к имплантации, а обследование выявило скопление грибковых масс вокруг неё.