В Белграде разгромили палаточный лагерь сторонников Вучича
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Сотни жителей Белграда вечером 25 октября ворвались в палаточный лагерь сторонников Александра Вучича в центре сербской столицы и начали разбирать палатки и металлические ограждения. Это произошло после того, как бывший президент Сербии признал поражение своей партии на парламентских выборах, сообщают сербские СМИ.
Собравшиеся кричали, сносили заграждения и громили палатки. Люди продолжают стекаться в центр города.
Лагерь в парке Пионерский, известный как «Чациленд», занимали сторонники правящей Сербской прогрессивной партии. Вечером перед его разгромом там собрались мужчины в чёрной одежде, некоторые были в капюшонах и балаклавах. Позднее они покинули территорию. После объявления результатов выборов в Белграде усилили присутствие полиции. Силовики в экипировке для подавления беспорядков находились в районе лагеря и возле государственных учреждений.
Напомним, Вучич признал поражение своей коалиции на досрочных парламентских выборах, однако обвинил независимые СМИ и иностранные силы во вмешательстве в избирательную кампанию. По его словам, «глубинное государство» США и силы из европейских стран причастны к поражению его политического лагеря.