В Белграде разгромили палаточный лагерь сторонников Вучича

Сотни жителей Белграда вечером 25 октября ворвались в палаточный лагерь сторонников Александра Вучича в центре сербской столицы и начали разбирать палатки и металлические ограждения. Это произошло после того, как бывший президент Сербии признал поражение своей партии на парламентских выборах, сообщают сербские СМИ.

Лагерь в парке Пионерский, известный как «Чациленд», занимали сторонники правящей Сербской прогрессивной партии. Вечером перед его разгромом там собрались мужчины в чёрной одежде, некоторые были в капюшонах и балаклавах. Позднее они покинули территорию. После объявления результатов выборов в Белграде усилили присутствие полиции. Силовики в экипировке для подавления беспорядков находились в районе лагеря и возле государственных учреждений.