В Богородском округе Подмосковья произошёл пожар на заводе после удара дрона

На территории завода в Богородском округе Подмосковья произошёл пожар. Причиной стало попадание беспилотного аппарата, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Инцидент произошёл в деревне Большое Буньково. Губернатор уточнил, что БПЛА рухнул непосредственно на заводскую площадку, после чего началось возгорание.

По словам Воробьёва, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны нейтрализовали над областью 56 дронов. Это данные, которые он привёл в своём сообщении.

На местах происшествий сейчас работают пожарные расчёты и аварийные бригады. Информация о пострадавших и масштабах ущерба уточняется.

Ранее сообщалось, что БПЛА также атаковали жилые дома в Кубинке и Павловском Посаде. В первом случае из здания эвакуировали десять человек. Во втором число не называется, однако известно, что дрон повредил восемь квартир.