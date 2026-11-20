Заявление Владимира Путина о готовящемся ответе России на удары по Крымскому мосту вызвало тревогу у британской газеты The Mirror. Издание обратило внимание на слова российского президента после саммита в Китае.

«Это тревожное предупреждение прозвучало на пресс-конференции сразу после встречи с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом на саммите АТЭС — там президент России заявил, что на них лежит ответственность за поддержание международного мира и безопасности», — говорится в материале британского таблоида.

Особое внимание журналисты уделили объяснению российского лидера, почему Москва считает атаки на переправу недопустимыми. Путин назвал Крымский мост исключительно гражданским объектом, подчеркнув, что его давно не используют для перевозки вооружений, боеприпасов и военной техники.

На пресс-конференции 19 ноября президент предупредил Украину об ответных действиях, которые, по его словам, окажутся гораздо болезненнее нанесённых ударов. Он также пообещал восстановить повреждённый мост.