Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг допустил, что недостаточная работа властей со стратегическим резервом может стать предметом публичного расследования, если страна окажется в состоянии войны. В интервью радиостанции LBC он признал, что восстанавливать связь с бывшими военнослужащими следовало гораздо раньше.

По мнению Стритинга, в случае вооружённого конфликта от руководства страны могут потребовать объяснить, почему на фоне увеличения оборонных расходов подготовке резерва не уделялось достаточного внимания. Министр не исключил, что отвечать на эти вопросы придётся ему самому.

Причиной для обсуждения стали трудности с рассылкой писем ветеранам. Как выяснила газета The Times, из примерно 95 тысяч человек, составляющих стратегический резерв, военное ведомство располагает актуальными контактами лишь около 50 тысяч.

Председатель межпартийной парламентской группы по перевооружению Майк Мартин назвал ситуацию возмутительной. Депутат раскритиковал власти за то, что они призывают население готовиться к кризисам, но сами не поддерживают связь с десятками тысяч бывших военных.

Стритинг подчеркнул, что обращение к ветеранам носит предупредительный характер и не означает скорой мобилизации. Бывших военнослужащих просят обновить контактные данные и сообщить о приобретённых после увольнения профессиональных навыках.

Ранее в Великобритании предложили повысить предельный возраст возвращения на службу отдельных категорий резервистов с 55 до 65 лет. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении парламента. Он также предусматривает расширение оснований для призыва бывших военных.