В Брянской области мужчина подорвался на взрывном устройстве

Житель Злынки Брянской области получил ранения при подрыве на взрывном устройстве. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Других подробностей о его состоянии и обстоятельствах происшествия глава области не привёл.

Одновременно Ковальчук подвёл итоги отражения атак беспилотников за минувшие сутки. По его данным, над Брянской областью уничтожен 211 БПЛА самолётного типа.

В отражении налётов участвовали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники транспортной полиции и спецподразделения Росгвардии.