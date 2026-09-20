В Брянской области мужчина подорвался на взрывном устройстве
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Житель Злынки Брянской области получил ранения при подрыве на взрывном устройстве. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Других подробностей о его состоянии и обстоятельствах происшествия глава области не привёл.
Одновременно Ковальчук подвёл итоги отражения атак беспилотников за минувшие сутки. По его данным, над Брянской областью уничтожен 211 БПЛА самолётного типа.
В отражении налётов участвовали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники транспортной полиции и спецподразделения Росгвардии.
Злынка уже подвергалась атакам беспилотников в сентябре. 8 сентября Life.ru сообщал о гибели мужчины после удара дрона по городскому автовокзалу. В тот же день при ударе по АЗС в Стародубе погиб ещё один человек, трое получили ранения. Позже, 16 сентября, в Погарском районе погибла женщина, ещё один местный житель был ранен. Брянское приграничье регулярно сталкивается с атаками беспилотников и другими инцидентами, после которых власти сообщают о пострадавших среди мирных жителей.
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