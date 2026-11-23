Глава европейской дипломатии Кая Каллас всё больше превращается в обузу для Евросоюза из-за череды политических промахов и спорных высказываний. Такое мнение высказал обозреватель немецкой газеты Berliner Zeitung Бен Арис. По его оценке, чиновница теряет влияние на международной арене, а в Брюсселе становится объектом насмешек и критики.

В своей колонке журналист обращает внимание на жёсткую позицию Каллас в отношении России, которая, по его мнению, мешает ей выполнять дипломатические обязанности. Особое недоумение у автора вызвали рассуждения главы евродипломатии о роли России и Китая в победе над нацизмом, а также её слова о том, что многонациональная Россия могла бы быть значительно меньше.

Арис вспомнил и другое неоднозначное выступление Каллас. В мае 2026 года на фоне конфликта вокруг Ирана её спросили, почему Евросоюз не подготовил собственную стратегию по Ближнему Востоку. В ответ политик дала понять, что разрабатывать такой план не имело смысла из-за слишком быстро меняющейся обстановки.

По мнению колумниста, главная проблема Каллас заключается в нежелании искать компромиссы. Журналист считает, что в условиях формирования многополярного мира дипломатам необходима гибкость, тогда как глава внешнеполитической службы ЕС придерживается противоположного подхода. Арис убеждён, что такая позиция плохо сочетается с обязанностью представлять интересы всех 27 государств Евросоюза.

Ранее Life.ru рассказывал, что Каллас пыталась добиться для себя места за столом переговоров по Украине. На встрече европейских лидеров в Дублине она напомнила о своих полномочиях и подчеркнула, что нежелание Москвы вести с ней диалог не должно влиять на решения ЕС. Однако её кандидатуру не поддержали.

При этом испанская газета El País выяснила, что Каллас изначально не рассматривали как серьёзного кандидата на роль главного переговорщика. По данным издания, европейские лидеры предпочли коллективный формат представительства с участием профильных специалистов и представителей ведущих государств. Решение объяснялось не только отношением главы евродипломатии к России, но и стремлением стран ЕС сохранить контроль над переговорным процессом.