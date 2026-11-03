В Бугульме определили 195 контактных лиц после смерти девочки от менингококка
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После случая менингококковой инфекции в лагере имени А. Д. Губина в Бугульме определены 195 контактных лиц. Из них 110 непосредственно контактировали с умершей девочкой. Такие данные на аппаратном совещании привёл заместитель главного врача Бугульминской ЦРБ Дамир Гумаров.
К работе подключили специалистов из Казани. По словам Гумарова, мероприятия проводят совместно с Роспотребнадзором под контролем главного внештатного специалиста по инфекционным болезням. Среди контактных лиц заболевших менингококковой инфекцией пока не выявлено.
В Минздраве республики уточнили, что для предотвращения распространения инфекции организованы медицинское наблюдение, вакцинация и профилактическое применение антибактериальных препаратов у контактных лиц.
Осеннюю смену завершили досрочно, дети вернулись домой. При этом, по словам Гумарова, в стационаре под наблюдением находятся шестеро детей и двое взрослых. Их состояние стабильное, госпитализируют в том числе людей с незначительными симптомами простуды.
Напомним, 12-летняя девочка умерла после отдыха в детском лагере в Бугульме. Вечером 1 ноября ребёнок пожаловался на головную боль и высокую температуру, после чего родители забрали дочь домой. На следующий день девочку госпитализировали, однако спасти её не удалось. По предварительным данным медиков, причиной смерти ребёнка могла стать молниеносная форма менингококковой инфекции. Власти Бугульмы помогут родным девочки.