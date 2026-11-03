После случая менингококковой инфекции в лагере имени А. Д. Губина в Бугульме определены 195 контактных лиц. Из них 110 непосредственно контактировали с умершей девочкой. Такие данные на аппаратном совещании привёл заместитель главного врача Бугульминской ЦРБ Дамир Гумаров.

К работе подключили специалистов из Казани. По словам Гумарова, мероприятия проводят совместно с Роспотребнадзором под контролем главного внештатного специалиста по инфекционным болезням. Среди контактных лиц заболевших менингококковой инфекцией пока не выявлено.

В Минздраве республики уточнили, что для предотвращения распространения инфекции организованы медицинское наблюдение, вакцинация и профилактическое применение антибактериальных препаратов у контактных лиц.

Осеннюю смену завершили досрочно, дети вернулись домой. При этом, по словам Гумарова, в стационаре под наблюдением находятся шестеро детей и двое взрослых. Их состояние стабильное, госпитализируют в том числе людей с незначительными симптомами простуды.