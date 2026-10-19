В Бурятии полицейский застрелил медведя, который пробрался во двор кафе

В Кабанском районе Бурятии полицейские застрелили агрессивного медведя, который пролез на территорию кафе. Чтобы остановить хищника, один из сотрудников МВД пять раз выстрелил из табельного оружия. Никто из людей не пострадал.

Инцидент произошёл вечером 15 октября. Администратор заведения заметил крупного медведя на заднем дворе и сразу позвонил в дежурную часть районного отдела полиции.

Агрессивный медведь пробрался во двор кафе в Бурятии. Видео © МВД по Республике Бурятия

«Медведь вёл себя агрессивно, издавал громкое рычание и представлял угрозу для находящихся на территории кафе граждан», — сообщили в МВД по Бурятии.

Один из полицейских применил табельное оружие на основании федерального закона «О полиции». После пяти выстрелов хищника удалось обезвредить.

Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярском крае после случаев гибели людей отстрелили 1016 бурых медведей. По информации регионального Минприроды, в отдельных районах края по-прежнему сохраняется опасность встречи с хищниками.