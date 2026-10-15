В Новосибирской области ввели комендантский час для детей из-за медведей

В Куйбышевском районе Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы появления медведей. Местным жителям рекомендовали не выходить пешком на улицу в тёмное время суток, а для несовершеннолетних установили ограничения на прогулки. Об этом сообщила администрация района.

Детям и подросткам запретили находиться без сопровождения взрослых на улицах и в общественных местах с 19:00 до 7:00. Ограничение также распространяется на территории возле лесополос, пустырей и садоводческих товариществ.

«Не допускается нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых на улицах, в общественных местах, на территориях, прилегающих к лесополосам, пустырям и садоводческим обществам, в период с 19:00 до 7:00 до особого распоряжения», — говорится в сообщении администрации.

Взрослым также посоветовали сократить пешие передвижения по населённым пунктам в указанные часы. По возможности власти рекомендуют пользоваться личными автомобилями.

Родителей отдельно попросили отвозить детей на занятия на машине, чтобы школьникам не приходилось самостоятельно передвигаться по улицам. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Ранее Life.ru сообщал об ограничении въезда на Новоуспенское кладбище в Куйбышевском районе из-за появления медведя. Возле погоста организовали дежурство полиции, а местных жителей попросили отказаться от посещения могил и одиночных прогулок по лесу.