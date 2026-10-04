В части Киева пропал свет, на левом берегу начались скачки напряжения
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В Киеве начались перебои с электроснабжением. На правом берегу города в некоторых районах полностью пропал свет, а жители левобережной части столицы сообщают о скачках напряжения, передаёт УНИАН.
В части Киева пропал свет, на левом берегу начались скачки напряжения. Видео © Telegram / Реальний Київ
Проблемы с электричеством в столичном регионе возникают уже не впервые за последние дни. 30 сентября Life.ru сообщал, что после ночных ударов Киев частично остался без света и воды. Тогда Минобороны РФ заявляло о поражении объектов энергетической системы Киевской области, которые, по данным ведомства, обеспечивали военное производство.
Позднее ДТЭК перевёл Киевскую область на стабилизационные графики отключений. До этого в самом Киеве действовали экстренные ограничения, при которых заранее установленное расписание не применялось.
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