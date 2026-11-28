В Чечне объявили ракетную опасность вслед за Ингушетией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В Чеченской Республике 28 ноября объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в 13:44.
Жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности и следить за официальными оповещениями. Впоследствии сигнал ракетной опасности отменили.
28 ноября Life.ru сообщал о ракетной и беспилотной опасности в 13 российских регионах. Предупреждения действовали в разных субъектах страны в течение ночи и раннего утра. А после полудня ракетную опасность объявили в Ингушетии.