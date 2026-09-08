В Черекском районе КБР введён режим ЧС из-за схода лавины
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В Черекском округе Кабардино-Балкарии объявлен муниципальный режим ЧС. Решение принято местными властями после схода снежной лавины.
Стихийное бедствие произошло в воскресенье в Безенгийском ущелье. Огромные массы снега накрыли группу альпинистов, находившуюся на горном склоне.
К утру вторника поисковые отряды подтвердили гибель 12 человек. Судьба ещё пяти пострадавших остается неизвестной.
«В Черекском районе действует режим ЧС муниципального характера», — говорится в сообщении ГУМЧС по республике.
На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Специалисты обследуют опасную территорию, несмотря на сложные погодные условия.
Напомним, сход лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии предварительно спровоцировал сильный ветер, из-за которого начался камнепад, а затем группа попала под лавину с горы Мижирги. Трое альпинистов смогли выбраться самостоятельно и сообщили о ЧП спасателям, ещё несколько человек остаются под снегом. Сегодня спасатели нашли одного из пропавших альпинистов. Таким образом, число жертв стихии выросло до 12.
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