В Черекском районе КБР введён режим ЧС из-за схода лавины

В Черекском округе Кабардино-Балкарии объявлен муниципальный режим ЧС. Решение принято местными властями после схода снежной лавины.

Стихийное бедствие произошло в воскресенье в Безенгийском ущелье. Огромные массы снега накрыли группу альпинистов, находившуюся на горном склоне.

К утру вторника поисковые отряды подтвердили гибель 12 человек. Судьба ещё пяти пострадавших остается неизвестной.

«В Черекском районе действует режим ЧС муниципального характера», — говорится в сообщении ГУМЧС по республике.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Специалисты обследуют опасную территорию, несмотря на сложные погодные условия.