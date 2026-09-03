В деле Шурыгиной появилась новая участница — гражданка иностранного государства

В уголовном деле Дианы Шурыгиной появилась ещё одна участница — гражданка иностранного государства, которая сейчас находится за пределами России. Об этом сообщает KP.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Имя девушки и её процессуальный статус издание не приводит. Также неизвестно, объявлена ли она в розыск.

Шурыгину обвиняют в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. По версии следствия, ролики снимались в том числе на Бали, а доступ к ним продавали через закрытые каналы.

Вместе с блогершей по делу проходят Анастасия Овсянникова, известная как Настя Холод, и гражданин Германии Людвиг Кричкер. По сведениям издания, он занимался продюсированием контента, а продвижением материалов управляло агентство, владельцами которого являются граждане Украины.

Отдельно знакомый Шурыгиной рассказал изданию о её предполагаемом романе с бывшим высокопоставленным чиновником в начале 2020-х годов. По словам собеседника, женатый мужчина дважды в месяц встречался с ней в гостинице «Украина» и платил по 15 тысяч долларов — около 1,2 миллиона рублей по курсу того времени.

Источник утверждает, что отношения продолжались примерно год, а имя мужчины Шурыгина скрывала даже от близких подруг. Издание не назвало предполагаемого экс-чиновника и не представило подтверждений этой информации.

На тот момент Шурыгина уже развелась с оператором Андреем Шляниным. Их брак продлился менее двух лет и был расторгнут в конце 2019 года, когда девушке было 20 лет.