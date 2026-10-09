В Красноярском крае включили сирены из-за выхода белого медведя к людям

В арктическом посёлке Диксон Красноярского края пришлось включить сирены, чтобы прогнать белого медведя, забредшего к людям в поисках еды. О необычном происшествии сообщает SHOT.

В Диксоне включили сирены из-за белого медведя, забредшего в посёлок. Видео © Telegram / SHOT

По словам местных жителей, хищника могли привлечь рыбные отходы и другие съедобные остатки на мусорке. Косолапый некоторое время бродил по улицам, пытаясь найти пропитание, но безуспешно. По пути ему встретились лающие собаки, от которых незваный гость бросился в заброшенный дом.

Однако и там ничего съестного не оказалось. Чтобы выпроводить животное из населённого пункта, люди сначала включили сирену, а затем применили сигнальные патроны. Громкие звуки напугали зверя, который выбежал наружу и попытался укрыться под зданием.

Некоторое время мишка оставался в своём убежище. Впоследствии он всё-таки покинул его и убежал прочь из посёлка. Таким образом, поиски еды для хищника закончились испугом и вынужденным отступлением.

Ранее Life.ru сообщал о другом белом медведе, который появился возле библиотеки в Диксоне. Тогда для его безопасного возвращения за пределы населённого пункта задействовали специальный «медвежий патруль», работающий совместно с полицией и пограничниками. В начале октября в Сибири и на Дальнем Востоке усилили контроль за вывозом мусора из-за участившихся выходов хищников к людям. Особое внимание уделили пищевым отходам, которые привлекают животных к жилым домам. Кроме