В Чистопольском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Татарстане, как сообщается, обнаружили молоко с остатками ветеринарного препарата от глистов. Нарушение выявили при проверке социального учреждения в посёлке Юлдуз.

Согласно информации Mash Iptash, в молочной продукции Зеленодольского молочноперерабатывающего комбината нашли клорсулон — противопаразитарное средство, которое используется в ветеринарии для лечения крупного рогатого скота.

Согласно правилам обращения ветеринарных лекарственных средств в ЕАЭС, применение клорсулона у коров в период лактации запрещено, если их молоко предназначено для употребления людьми.

Как именно вещество попало в готовую продукцию, пока неизвестно. Данных о концентрации препарата и возможных случаях ухудшения самочувствия подопечных интерната не приводится.

По предварительной информации, производителю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Официального подтверждения результатов проверки пока нет.

Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат выпускает продукцию под брендами «Васькино счастье» и «Очень важная корова». Под какой именно торговой маркой было выпущено исследованное молоко, не уточняется.

Ранее Life.ru сообщал, что в сливочном масле, поступившем в больницу в Башкирии из Татарстана, обнаружили антибиотик. Лабораторное исследование выявило в продукте мидекамицин.