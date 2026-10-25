В Ельце повреждённый при ударе ВСУ колледж перевели на дистанционное обучение

Студенты колледжа в Ельце Липецкой области в ближайшие дни будут учиться дистанционно из-за серьёзных повреждений учебного здания после ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Жабин в мессенджере «Макс».

«Серьёзно пострадало здание колледжа: выбиты окна, повреждены фасад и кровля», — рассказал градоначальник.

По словам Жабина, пока учащиеся будут заниматься из дома. Когда колледж сможет вернуться к обычному расписанию, мэр не уточнил.

Здание пострадало во время ракетной атаки на промышленную зону Ельца 25 октября. О произошедшем ранее сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На место прибыли экстренные службы.