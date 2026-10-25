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Опубликовано 25 октября, 17:43

В Ельце повреждённый при ударе ВСУ колледж перевели на дистанционное обучение

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Студенты колледжа в Ельце Липецкой области в ближайшие дни будут учиться дистанционно из-за серьёзных повреждений учебного здания после ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Жабин в мессенджере «Макс».

«Серьёзно пострадало здание колледжа: выбиты окна, повреждены фасад и кровля», — рассказал градоначальник.

По словам Жабина, пока учащиеся будут заниматься из дома. Когда колледж сможет вернуться к обычному расписанию, мэр не уточнил.

Здание пострадало во время ракетной атаки на промышленную зону Ельца 25 октября. О произошедшем ранее сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На место прибыли экстренные службы.

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Ранее Life.ru сообщал, что в результате ракетного удара ВСУ по промышленной зоне Ельца погиб охранник одного из предприятий. В момент атаки мужчина находился на дежурстве и получил смертельные ранения. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

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Милена Скрипальщикова
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