В Ельце повреждённый при ударе ВСУ колледж перевели на дистанционное обучение
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Студенты колледжа в Ельце Липецкой области в ближайшие дни будут учиться дистанционно из-за серьёзных повреждений учебного здания после ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил мэр города Вячеслав Жабин в мессенджере «Макс».
«Серьёзно пострадало здание колледжа: выбиты окна, повреждены фасад и кровля», — рассказал градоначальник.
По словам Жабина, пока учащиеся будут заниматься из дома. Когда колледж сможет вернуться к обычному расписанию, мэр не уточнил.
Здание пострадало во время ракетной атаки на промышленную зону Ельца 25 октября. О произошедшем ранее сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На место прибыли экстренные службы.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате ракетного удара ВСУ по промышленной зоне Ельца погиб охранник одного из предприятий. В момент атаки мужчина находился на дежурстве и получил смертельные ранения. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.