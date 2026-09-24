В Европарламенте требуют запретить убийство зверей ради меха

Двадцать пять депутатов Европарламента потребовали от Еврокомиссии полностью запретить разведение и убийство животных ради меха на территории ЕС. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на письмо представителей шести политических групп.

«Мы призываем вас обеспечить, чтобы итоговое сообщение ЕК недвусмысленно предусматривало законодательный запрет на содержание и убийство животных для производства меха», — говорится в обращении от 22 сентября. Его подписали представители Европейской народной партии, социал-демократов, консерваторов, либералов, «Зелёных» и левых.

Еврокомиссия обещала до марта 2026 года решить, предложит ли она запрет на пушное звероводство и продажу фермерского меха либо ограничится новыми требованиями к содержанию животных. Однако спустя полгода Брюссель так и не представил свою позицию: еврокомиссар Оливер Вархеи объяснил задержку продолжающимися внутренними обсуждениями.

Поводом для рассмотрения запрета стала гражданская инициатива Fur Free Europe. К июню 2023 года она собрала более 1,5 миллиона подтверждённых подписей в 18 странах Евросоюза.

Требование прозвучало вскоре после июльского решения ЕС снова разрешить импорт необработанных соболиных шкурок из России. Запрет действовал с апреля, но Италия и Греция добились исключения для этого вида меха. Еврокомиссия объяснила послабление доминирующим положением России на мировом рынке соболя и нехваткой других поставщиков.

При этом ограничения на экспорт готовых меховых изделий из ЕС в Россию сохранились. Запрет звероводства внутри Евросоюза также не будет автоматически означать прекращение импорта меха: вопрос о допуске такой продукции на европейский рынок Брюсселю предстоит решать отдельно.

Ранее Life.ru писал, что популяция бобров в Подмосковье выросла в 70 раз после ухода моды на мех. Дополнительным фактором восстановления послужило плановое расселение животных по водоёмам и введение ограничений на добычу. Сегодня их активная строительная деятельность создаёт проблемы для инфраструктуры. Бобровые плотины меняют уровень воды в ручьях и малых реках, провоцируя подтопления прибрежных земель.