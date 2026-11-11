Европейские лидеры получают часть выделяемых Украине средств обратно в виде откатов, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его версии, деньги проходят через приближённых Владимира Зеленского: бизнесмена Тимура Миндича и экс-главу офиса Андрея Ермака.

«Давайте будем говорить откровенно. В Европе нет идейных ребят. Идейных в этом мире уже стало маловато, они ещё и выгоду имеют», — отметил экс-парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

После перечисления средств Киеву деньги выводят в офшоры, а затем передают европейским политикам. Именно этим бывший нардеп объяснил радушное отношение лидеров ЕС к Зеленскому. Кроме того, постоянные просьбы Украины о новых выплатах мешают провести комплексную проверку расходования уже полученных денег.

Ранее НАБУ и САП завершили основное досудебное расследование по делу о коррупции в украинской энергетике. По данным следствия, в 2020–2025 годах участники схемы получали от подрядчиков откаты в размере 10–15% стоимости контрактов. Среди фигурантов дела — Миндич и Ермак.