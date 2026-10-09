В Европе предложили «парализовать» российский город

Европейские аналитики вновь обсуждают возможные кибератаки против России в качестве «предупредительного сигнала». Об этом пишет The New York Times на фоне дискуссий о реакции на приписываемые Москве «гибридные атаки».

Среди предложений — применение кибервозможностей, которые, как надеются на Западе, позволили бы хотя бы на время нарушить работу одного из российских городов.

Ещё один обсуждаемый сценарий предполагает развёртывание передовых систем ПВО, в том числе над Украиной. К такому шагу предлагается прибегнуть, если страны НАТО сочтут, что возникла угроза ракетного или беспилотного удара по территории альянса.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о секретных мерах альянса по «противодействию» России. Отвечая на вопрос о приписываемых Москве «гибридных угрозах», он подчеркнул, что часть вариантов ответа останется непубличной. Одновременно Рютте призвал союзников продолжать и наращивать поддержку Украины. Позднее глава альянса вновь пригрозил Москве скрытыми мерами, заявив, что ответ Запада на предполагаемые гибридные действия не обязательно должен быть зеркальным.