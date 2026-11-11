Одному профессиональному водолазу хватило бы нескольких погружений, чтобы установить взрывные устройства на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Такую оценку дал специалист по подводным операциям Вооружённых сил Германии на судебном процессе в Гамбурге.

Как передаёт телерадиокомпания NDR, эксперт считает технически выполнимой такую работу на глубине около 80 метров даже для одного человека. При этом два опытных водолаза снизили бы риски во время погружений.

«Я бы сделал это ночью: тогда тебя гораздо труднее обнаружить», — заявил военный водолаз.

Специалист также рассказал, какое снаряжение потребовалось бы участникам диверсии. По его расчётам, яхта «Андромеда», которая фигурирует в расследовании, вместила бы от 12 до 24 баллонов для погружений, дополнительное оборудование и взрывчатку.

В Гамбурге суд рассматривает дело бывшего украинского военнослужащего Сергея Кузнецова. Как ранее сообщал Life.ru, немецкая прокуратура обвиняет его в координации диверсии и соучастии в военном преступлении. Следствие утверждает, что группа украинских военных готовила операцию по поручению государственных структур Украины. На процессе также представили новые сведения об осмотре «Андромеды», которую следователи связывают с подготовкой взрывов.