В Германии полиция взяла под усиленную охрану предприятие Wingcopter, которое планирует выпускать разведывательные беспилотники для Украины. В ночь на 28 ноября территорию компании в городе Вайтерштадт оцепили правоохранители, а здания осветили мощными прожекторами. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации издания, возле предприятия и на прилегающей территории находилось до 15 полицейских автомобилей. Представители правоохранительных органов подтвердили усиление мер безопасности, однако не стали раскрывать подробности операции.

В полиции пояснили, что считают дополнительную защиту компании необходимой. При этом никаких нападений или других происшествий, которые могли бы непосредственно предшествовать усилению охраны, зафиксировано не было. Ожидается, что сотрудники полиции продолжат дежурить возле предприятия и в ближайшие ночи.

Как отмечает Bild, повышенные меры безопасности могут быть связаны с новым оборонным заказом. Ранее стало известно, что Германия выделит около 34 миллионов евро на создание производственных мощностей для выпуска украинских разведывательных беспилотников.

Для реализации проекта немецкая Wingcopter объединилась с компанией Shadow Flytech, входящей в украинскую TAF Industries. Совместное предприятие намерено производить дроны BABKA и немецкие Wingcopter 262. Первые поставки рассчитаны на украинскую армию, однако в дальнейшем техника будет доступна также вооружённым силам Германии и других стран НАТО.